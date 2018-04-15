صفقة تبادلية مُنتظرة بين مانشستر يونايتد وريال مدريد…

يبدو أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يُخطط بالفعل إلى الاستغناء عن خدمات اللاعب بول بوغبا لاعب خط وسط ونجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

تقارير صحفية بريطانية تقول أن جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحُمر لا يرغب في بقاء اللاعب الدولي الفرنسي صاحب الـ25 عاماً داخل ملعب أولد ترافورد بعد نهاية الموسم الحالي



وذكرت تلك التقارير أن سبب تلك الرغبة من مورينيو هو دخول المدرب البرتغالي في خلافات عديدة مع بوغبا في الفترة الأخيرة مما دفعه لاستبعاد اللاعب من العديد من المباريات.

لذلك يسعى المدرب المُلقَّب بالـ”سبيشيال وان” لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من رحيل لاعب خط الوسط المتميز عن قلعة أولد ترافورد، وذلك عن طريق ضم أحد أهدافه الصيفية الكُبرى للفريق.



ويسعى مورينيو لعمل صفقة تبادلية مع نادي ريال مدريد الإسباني عن طريق انتقال بوغبا إلى مدريد مقابل تعاقد يونايتد مع اللاعب غاريث بيل جناح ونجم الميرينغي.

اللاعب الدولي الويلزي هو الآخر خرج مؤخراً من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في مُعظم المعتركات الهامة، مما يعني اقتراب رحيله عن ملعب سانتياغو برنابيو في الصيف.

تلك الصفقة ستكون مفيدة للغاية لمانشستر في ظل ارتباط كل من ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال بالرحيل، فإن قدوم الويلزي صاحب الـ28 عاماً من شأنه ملء الفراغ الذي سيخلفه رحيل الثنائي على الأطراف.

أمَّا بالنسبة لريال مدريد ومدربه الفرنسي فإن تلك الصفقة ستكون ناجحة أيضاً في ظل تقدم عُمر الكرواتي لوكا مودريتش، حيث سيكون بوغبا هو البديل الأمثل له في البرنابيو مستقبلاً.