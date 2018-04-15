ضربة قاسية لبايرن ميونيخ قبل مواجهة ريال مدريد

يبات بايرن ميونيخ الأحد لحظات مرعبة للمدرب يوب هاينكس بسبب سقوط التشيلي أرتورو فيدال 30 عاما على أرضية الميدان بسبب إصابة في الركبة كما غادر اللاعب أرضية الميدان بمساعدة من قبل رفيقه في الفريق فرانك ريبيري ومدرب الحراس توني تابالوفيتش وأخصائي العلاج الطبيعي جياني بيانكي.

ووفقا لصحيفة “بيلد” الألمانية فإن اللاعب يعاني من مشاكل في الركبة اليمنى منعته من اكمال الحصة التدريبية للمدرب هاينكس.

وينتظر أن يخضع نجم جوفنتوس السابق لفحوصات طبية دقيقة من أجل معرفة حجم الإصابة وتحديد مدى إمكانية مشاركته أمام ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي في أليانز آرينا يوم 25 أفريل وفي بيرنابيو في الأول من ماي المقبل.

ويُعد فيدال عنصر هام في تشكيلة المدرب هاينكس في الوسط وهو ما يعني أن غيابه عن مواجهة ريال مدريد سوف يكون بمثابة الضربة الموجعة لهاينكس والخبر السار للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

فيدال لعب 22 لقاء في الدوري الألماني هذا الموسم وسجل 6 أهداف وصنع هدفين كما شارك في 8 مباريات في مسابقة دوري الأبطال الأوروبي من دون تسجيل أو صناعة أهداف.