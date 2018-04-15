غوارديلا يرسم خارطة خطة مانشستر سيتي التدعيمية للصيف

مانشستر سيتي يحدد أسماء صفقات الصيف المقبل

بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا التفكير في خطط الفريق التدعيمية للصيف المقبل وذلك عقب نجاحه بتحقيق بطولة الدوري الإنجليزي بصورة كبيرة.

ودفع إقصاء الفريق ببطولة دوري ابطال أوروبا أمام منافسه ليفربول الإنجليزي غوارديولا للتفكير في تدعيم الفريق بصورة كبيرة وبلاعبين مميزين في الصيف لرغبته في التتويج بالبطولة الأوروبية الكبرى.

وأشارت الصحف الإنجليزية أن مانشستر سيتي قد إستقر بالفعل على بعض الأسماء التي إستقر على ضمها الموسم المقبل لرغبته في التغلب عن منافسه مانشستر يونايتد والذي ينوي إبرام تعاقدات قوية أيضاً في الصيف.

وتأتي أولى الأسماء التي ينوي بيب ضمها لصفوف الفريق الإسباني تياغو الكانتارا لاعب وسط نادي بايرن ميونخ الألماني والذي يعتبر واحداً من ابرز اللاعبين التي يعشق غوارديولا طريقة أدائهم.

ويرتبط الكانتارا بعقد رسمي رفقة بايرن ميونخ ممتد حتى صيف عام 2021 وتبلغ قيمته التسويقية 60 مليون يورو فقط لمواقع الأرقام المتخصصة في إنتقالات اللاعبين.

وتأتي تاني الأسماء الإيفواري ويلفريد زاها نجم نادي كريستال بالاس الإنجليزي والذي قدم موسماً رائعاً رفقة فريقه بعد فشله في تجربته السابقة مع نادي مانشستر يونايتد وسيكون سعره مناسباً للغاية لمانشستر سيتي من أجل ضمه.

وتمكن الأزمة أمام تحقيق رغبات بيب غوارديولا بضم النجمين قواعد الدوري الإنجليزي والتي تشترط تواجد 17 لاعب أجنبي بقائمة كل فريق فقط وذلك للاعبين الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 21 عاماً.

هذا وسوف يركز مانشستر سيتي على الإستغناء عن أحد الاماكن المشغولة بالأجانب وسط تكهنات بإمكانية رحيل يايا توريه وسيرجيو أغويرو.