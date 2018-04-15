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قديورة ونوتنغهام فوريست يضمنان البقاء في الدرجة الثانية

15 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 142 زيارة

انتظر نادي نوتنغهام فوريست لغاية عشية أمس السبت ليضمن البقاء بشكل نهائي في القسم الثاني الإنجليزي، رفقاء قديورة كانوا مهددين على بعد ثلاث جولات من النهاية لكن إضافة ثلاث نقاط بعد الفوز على إبسويتش تاون أمن بقائهم، اللقاء عرف مشاركة عدلان أساسيا والذي لعب ستين دقيقة قدم فيها مستوى متواضعا وترك فريقه منهزما بهدف من دون رد، وبعد خروجه انتفض نوتنغهام وقلب النتيجة بهدفين مقابل هدف وحيد، شار إلى أن قديورة شارك لأول مرة هذا الموسم في لقاءين كأساسي على التوالي بعد لقاء برنتفورد يوم الثلاثاء الماضي .

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