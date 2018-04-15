ماندي يواصل التألق ويقود بيتيس لتأمين مركز أوروبي

حقق نادي ريال بيتيس فوزا صعبا ومفاجئا على حساب نادي جيرونا على أرض ملعب الأخير بهدف وحيد سجله الهداف لورين، اللقاء كان قمة الجولة بما أنه لقاء تأمين المراكز الأوروبية وكان في صالح رفقاء ماندي الذين رفعوا رصيدهم عن صاحب المركز السابع لخمس نقاط مع تبقي ثلاثة لقاءات على أرضهم ما يعني أن المعجزة تحققت وبيتيس سيلعب الموسم المقبل منافسة الدوري الأوروبي، من جانب بيتيس شارك لاعب الخضر عيسى ماندي أساسيا ولعب تسعين دقيقة فيما غاب زميله ومواطنه رياض بودبوز الذي قبع في الدكة طيلة اللقاء في خطوة مفاجأة رغم أن الآمال كانت معلقة عليه بقوة لقيادة وسط الميدان ومواصلة التألق في الليغا.

مستويات ماندي المميزة صارت واضحة وبات نقطة قوة فريقه

موقع “سوفا سكور” المتخصص في الإحصائيات منح يوم أمس أعلى التقييمات لثلاثي محور الدفاع وأبرزهم الجزائري عيسى ماندي وقال أنهم قدموا مستوى كبير وكانوا نقطة قوة الفريق، ماندي بات نقطة قوة الفريق الظاهرة للعيان فقط أما الحقيقة أنه يقدم نفس المستوى منذ بداية الموسم وما قيادته لفريقه لتحقيق المركز الخامس خلف العملاق ريال مدريد إلا دليل قوي على ذلك، ما يقدمه ماندي سيزيد من حظوظه في الانتقال لنادي كبير الموسم المقبل كيف لا وهو من ارتبط بعديد الأسماء أبرزها روما، يشار إلى أن الأندية التي كان يقال عنها جيدة بالنسبة لماندي صارت عادية لأن بيتيس صار من كبار إسبانيا على الأقل هذا الموسم .

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