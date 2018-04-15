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مسلوب هداف من جديد مع لانس

15 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 171 زيارة

قاد الدولي الجزائري السابق وليد مسلوب ناديه لانس إلى العودة بتعادل ثمين من تنقله لينور لمواجهة صاحب الأرض والجمهور لحساب الجولة الثالثة والثلاثين من الليغ 2 الفرنسية، بعد أن سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 64 مانحا بذلك نقطة من ذهب لفريقه الذي يصارع من أجل البقاء، حيث رفع رصيده إلى النقطة 56 في المركز الخامس عشر مبتعدا بـ7 نقاط عن صاحب المركز 18 وهو ما يعني اقترابه من تحقيق البقاء، وبهدفه أول أمس يكون مسلوب قد سجل الهدف الثالث له تواليا، ويعتبر بمثابة الصفقة الرابحة للنادي من قدومه في الشتاء عقب مساهمته في تنشيط الخط الأمامي للانس وهو يقترب من تحقيق البقاء رغم معاناته في المرحلة الأولى من الموسم في غياب لاعب لوريون السابق.

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