نابولي يعد بمفاجآت للجزائريين

نشر نادي نابولي الايطالي عير صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورة للاعب الجزائري غلام وهو يحتفل رفقة زملائه للاعبين في لقاء سابق وأردفها بعبارة “إلى جميع عشاقنا في الجزائر نحن نعمل بجد من أجلكم وانتظروا المزيد من المفاجآت قريبا”. وهو الوعد الذي تنتظره الجماهير الجزائرية ربما بعودة غلام للمنافسة أو ضم لاعب جزائري آخر إلى النادي، خاصة أن نادي الجنوب الإيطالي يضم في صفوف ثلاثة لاعبين جزائريين وهم غلام، وناس ومشاش، أم أنه مجرد تضامن مع الجزائريين عقب الفاجعة التي عاشوها الأسبوع المنصرم بسقوط الطائرة العسكرية واستشهاد 257 جزائري.

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