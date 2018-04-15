نيمار قد ينتقل لصفوف مانشستر يونايتد..

كشفت تقارير صحفية إسبانية رغبة البرازيلي نيمار جونيور لاعب فريق باريس سان جيرمان، في الرحيل عن صفوف فريقه لفريق مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

وكان نيمار قد انتقل لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة مطلع الموسم الجاري، في صفقة قياسية بعدما دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ العقد المقدر بـ222 مليون يورو.

وأشار موقع دون بالون الإسباني، أن الجناح البرازيلي يفضل الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد وخوض تحدي جديد نظرًا لإعجابه الشديد بمنافسات الدوري الإنجليزي، وأن اللاعب لديه اتفاق مع النادي الإنجليزي.

وأضافت التقارير أن مانشستر يونايتد واثق من خطف نيمار من باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، حيث أن اللاعب مهتم كثيرًا باللعب تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وإلى جانب الفرنسي بول بوغبا.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق أن نيمار نادم على الانتقال للدوري الفرنسي، وهو ما آثار الكتهنات حول إمكانية رحيله في الصيف المقبل في ظل رغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب.

وشارك الجناح البرازيلي البالغ من العمر 26 عامًا مع فريقه في 27 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهم 25 هدفًا وصنع 16 في جميع المسابقات، ويغيب عن المشاركة منذ إصابته في مباراة فريقه أمام مارسيليا بالدوري.