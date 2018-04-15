نيمار يشرح ما حدث بينه وبين كافاني

خرج النجم البرازيلي نيمار أخيراً عن صمته واعترف بتفاصيل خلافه مع زميله في باريس سان جيرمان الأوروغوياني إدينسون كافاني بعد قدومه إلى فرنسا بفترة قصيرة.

واعتبر نيمار أن الخلاف أخذ صداً أكبر من حجمه الحقيقي وتحدث بالقول “الناس يقومون بتضخيم الأمور ويصورونها بصورة مبالغة”.



وتابع النجم البرازيلي “بالتأكيد حدث خلاف بيني وبين كافاني وكانت الأجواء متوترة لكننا قمنا بحل المشكلة بعد 3 أيام”.

وبرر نيمار الخلاف بالقول “نحن لاعبَين كبيرين لكننا بالنهاية بشر ويمكننا حل هذه الخلافات بيننا دون إخبار أحد لكن التقارير حاولت تضخيم الأمر”.

وظهر خلاف نيمار وكافاني واضحاً خلال عدة مباريات على هوية منفذ ركلات الجزاء في سان جيرمان وهو ما تسبب بإطلاق الجماهير صافرات الاستهجان خلال لقاء ديجان حين رفض البرازيلي إعطاء الركلة لزميله.