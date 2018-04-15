هل يمثل كوفاتش الرجل المناسب لقيادة بايرن ميونيخ؟

جاء إعلان بايرن ميونيخ بالتعاقد مع المدرب نيكو كوفاتش مفاجئاً بالنسبة للكثير من عشاق البافاري الذين انتظروا استقطاب اسم تدريبي كبير أو على إقناع هاينكس بالتجديد لموسم آخر إلى حين إيجاد رجل مناسب لتولي دفة قيادة بطل ألمانيا لكن هل مثّل كوفاتش خياراً “اضطرارياً” بالنسبة للإدارة؟ أم أنه جاء نتيجة اقتناع فعلاً بالرجل؟

المعايير الأساسية:

منذ بدء بحثه عن مدرب جديد وضع هونيس مجموعة من المعايير التي بدا من الواضح رغبته بالالتزام بها وأول هذه المعايير كانت اللغة الألمانية وثانيها هو مدرب قادر على قيادة ثورة التغيير بالنادي وسط سعي الإدارة للبدء بجيل جديد بعد رحيل لام وشفاينشتايغر وقرب رحيل روبن وريبيري.

كلوب ولوف غير متاحَين وبحسب الصحف فإن اللاعبين رفعوا الفيتو بوجه مشروع ضم توخيل بسبب صرامة تعامله مع النجوم ووضعه قواعد صعبة وناغيلسمان صغير بالسن أما هاسينهوتيل فيرغب بالاستمرار مع لايبزيغ لذا باتت الخيارات محدودة جداً وأصبح كوفاتش بمقدمة هذه الخيارات كونه يتقن الألمانية عدا عن نجاحه مع فرانكفورت.

بايرن يحتاج لواحد من الذين اختبروا الأجواء البافارية سابقاً فببساطة لن تسمح الإدارة بقدوم مدرب يهمّش أبناء النادي كما حدث بعهد أنشيلوتي عدا عن ضرورة البحث عن مدرب يتفق برغباته مع النادي حول أسلوب اللعب من حيث تقديم كرة جميلة.



أسلوب ونهج:

يعتمد كوفاتش بفرانكفورت على الضغط العالي والسعي للسيطرة وهذا أمر مطمئن بالنسبة لجماهير بايرن التي تبحث عن المتعة لكن ما لا يبشّر بالنسبة لهؤلاء هو اعتماد الكرواتي على طريقة 3-4-2-1 وهنا يبقى السؤال حول ما إذا كان سيرغب بنقل هذه الطريقة معه لبايرن أو لا.

سابقاً جرب أنشيلوتي تجريد بايرن من أطرافه ولقيت الفكرة نتائج سيئة وحتى بوجود لاعبين من سوية مولر وخاميس قد يبدو الاعتماد على هذا الأسلوب صعباً مرة أخرى ولو أن كوفاتش قد يتخلى عنه بسهولة.

يملك كوفاتش قدرة عالية على التعامل مع الشبان وبعهده تطورت العديد من المواهب مثل فولف وغاكينوفيتش المطلوب حالياً من كبار أوروبا إضافة لهالير والمغربي الأصل أيمن بركوك وحالياً يحتاج بايرن لمدرب قادر على قيادة الجيل الجديد من اللاعبين بوجود كيميش رفقة غنابري وغوريتسكا الذان سينضمان للفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

كوفاتش صنع من فرانكفورت فريقاً قوياً للغاية بميدانه وصدم الجميع حين قلب تأخره أمام بايرن لتعادل حين كان منقوصاً قبل أن يتفوق على دورتموند بالدوري ومن ثم خسر نهائي الكأس بصعوبة من الفيستفالي بهدفين لهدف عدا عن منافسته على مقعد مؤهل لدوري الأبطال هذا الموسم رغم الإمكانيات المادية المتواضعة بالنادي مقارنة بشالكه ودورتموند والآخرين.

بعد غوارديولا وأنشيلوتي بدا بايرن بحاجة للعودة للبيت الألماني من جديد بحثاً عن مدرب قادر على الاستمرار لوقت أطول مع الفريق بانتظار ما إذا كان توجه بايرن للشباب سيكون شبيهاً بتوجه برشلونة لبيب أو ريال مدريد لزيدان أم أن كوفاتش سيغرق أمام المهام الكثيرة التي تنتظره من حيث التعامل مع النجوم وحسم مستقبل الروبيري والسعي لتطبيق أفكاره بالفريق.