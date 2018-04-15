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هني يطالب لاعبي أندرلخت بالثار من كلوب بروج

15 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 164 زيارة

يبدو أن لاعب الخضر سفيان هني الناشط في نادي سبارتاك موسكو لا يزال يعيش على ذكرى قاسية وهي الخسارة من الغريم كلوب بروج بخماسية دون رد في الدوري البلجيكي لما كان لاعبا في نادي أندرلخت، حيث وجه هني رسالة قوية لزملائه السابقين قبل مباراتهم اليوم في ذهاب “البلاي أوف” المؤهل إلى منافسة الدوري الأوروبي وقال هني في تصريحات لموقع وال فوت: ” لا يمكنني أبدا نسيان ذلك اللقاء ولهذا وجب على لاعبي أندرلخت إظهار عزيمة كبيرة في المواجهة وعليهم الثأر من الخسارة التي تلقيناها بخماسية دون رد، أعرف أن زملائي السابقين قد نسوا ذلك اللقاء ولم يعودوا يفكرون في تلك الخسارة ولهذا أتوقع فوزهم في اللقاء”.
يبحث عن مواصلة التألق اليوم
بعيدا عن تصريحاته الإعلامية حول لقاء فريقه السابق، من المنتظر أن يشارك الدولي الجزائري أساسيا اليوم في لقاء فريقه عندما ينتقل لمواجهة نادي أورال يكاترينبورغ لحساب الجولة 26 من الدوري الروسي الممتاز وهي المباراة التي يبحث فيها سبارتاك موسكو عن الفوز لتأمين مركزه المؤهل إلى المنافسة الأوروبية، في حين يطمح هني لمواصلة التألق وتأكيد مستواه الكبير في لقاء الجولة الماضية الذي أكد فيه تأقلمه مع أجواء الدوري الروسي.

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