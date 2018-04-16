أزمة في كرواتيا بسبب تعرض سوداني للعنصرية

لم تكن نهاية لقاء دينامو زغراب ونادي سيباليا عادية، حيث كشفت الصحافة الكرواتية الصادرة يوم أمس أنها كانت متبوعة بمشادات كلامية وإهانات لفظية بين الفريقين، البداية كانت بين اللاعبين لكن هذا سرعان ما انتهى بعد أن تحكم الحكم في الوضع لكن ما تلا ذلك كان هو المصيبة، حيث ذكرت التقارير أن لاعب الخضر هلال العربي سوداني تعرض لعبارات عنصرية من المحضر البدني للفريق الخصم، وكان هلال قد قاد فريقه للفوز بتسجيله لثنائية ما جعله ربما المستهدف الأول .

المحضر البدني لسيباليا شتم والدة هلال وعايرها بلون بشرتها

بحسب موقع “توتال إينفو” الكرواتي فإن العبارات التي صدرت من المحضر البدني لنادي سيباليا هيربوجي براداشيتش كانت خطيرة وغير مسؤولة وربما تولد عنها أزمة كبيرة في الأيام المقبلة، حيث كشف أن براداشيتش شتم والدة سوداني ولم يكتف بذلك بل عاير هلال بلون بشرته حين قال: ” هل أمك سوداء ” وهي عبارات عنصرية واضحة ولا علاقة لها بالشتائم التي تعرف عن محيط كرة القدم في العالم والجزائر، وفي حال دون محافظ اللقاء ما قاله هذا المحضر البدني فإنه سيتعرض لعقوبات قاسية من دون شك .

مدرب دينامو هوّن من الأمر وقال أنه “عادي”

ورغم كل ما سبق ذكره، إلا أن مدرب نادي دينامو زغراب لا يريد تكبير وتهويل الأمور، حيث أدلى بتصريحات يوم أمس تكلم فيها عن الواقعة ووصفها بالعادية، وقال نيكولا جورسوفيتش أن الجميع تسامح ونسي ما وقع مباشرة بعد نهاية اللقاء وفي هذا الشأن قال: ” المباراة كانت صعبة وكان فيها الكثير من التوتر العالي جدا، لكن ورغم ذلك انتهت بكل روح رياضية، صحيح أنه كانت هناك بعض التجاوزات بعد نهاية اللقاء، لكن الأمور انتهت بعد ذلك بخير والكل نسي ما وقع” .

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