إيمري يغازل بيته القديم

ما زال مستقبل المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لباريس سان جيرمان، مجهولًا، علمًا بأن عقده مع الفريق ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وعلى الرغم من نفي رئيس النادي الباريسي، الشائعات التي تتحدث مؤخرًا عن تعيين توماس توخيل مدربًا للفريق الصيف المقبل، إلا أن كل التكهنات تشير لرحيل إيمري عن تدريب الفريق الباريسي بنهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية إن نادي ريال سوسيداد مهتم بالتعاقد مع أوناي إيمري لتدريب الفريق الموسم المقبل، خلفًا للمقال أوزيبيو ساكريستان.

ولم يغلق أوناي إيمري الباب أمام تدريب ريال سوسيداد، وقال في تصريحات يوم أمس بعد تتويج فريقه بلقب الدوري الفرنسي “دائمًا ريال سوسيداد سيكون في القلب”.

وأضاف “كنت هناك 10 سنوات من حياتي، ما لا نعرفه هو رغباتهم في هذا الوقت، في الوقت الحاضر أو المستقبل، دائمًا سأحب ريال سوسيداد”.