الإصابة تنهي المسيرة الألمانية لمهاجم تشيلسي

أنهت الإصابة مشوار مهاجم تشيلسي الإنجليزي، مع بوروسيا دور تموند الألماني، بعد انتقاله معارًا لأسود الفيستيفال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولمدة 6 أشهر.

وأعلن نادي بوروسيا دورتموند، اليوم الإثنين، أنه سيفتقد جهود مهاجمه البلجيكي ميتشي باتشواي، حتى انتهاء إعارته بختام الموسم الجاري، بسبب الإصابة.

وأكد النادي الألماني، أن باتشواي، تعرض لإصابة في الكاحل، ستحرمه من استكمال الموسم، غير أنها أشارت في الوقت نفسه إلى إمكانية تعافي اللاعب في الوقت المناسب للمشاركة مع المنتخب البلجيكي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.



وتعرض باتشواي (24 عامًا)، للإصابة خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام شالكه، صفر / 2، أمس الأحد ، إثر تدخل من بنيامين ستامبولي.

ولم يكشف دورتموند مزيدًا من التفاصيل حول الإصابة، واكتفى بإعلان أن اللاعب “ربما يغيب خلال الفترة المتبقية من الموسم، ومع ذلك لا تزال الفرصة قائمة في تواجده بالمونديال”.

وقال باتشواي، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إنها ليست أخبار جيدة في الوقت الحالي، على الأرجح موسمي قد انتهى، ولن أكون قادرًا على اللعب لبوروسيا دورتموند مرة أخرى”.

وتابع: “شكرًا للجميع على مقدار الحب الذي تلقيته بالأمس، أتمنى لزملائي الأفضل في الأيام القادمة، أراكم قريبًا”.

ويلعب باتشواي ضمن صفوف دورتموند، صاحب المركز الرابع في الدوري الألماني (بوندسليغا)، بعقد إعارة من تشيلسي الإنجليزي بدأ في جانفي، ويستمر حتى نهاية الموسم.

وحقق البلجيكي نجاحًا كبيرًا مع “أسود الفيستيفال”، منذ انضمامه لهم، حيث سجل 9 أهداف في 13 مباراة خاضها مع الفريق حتى الآن في مختلف المسابقات.