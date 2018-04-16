براهيمي: ” ماجر يقوم بعمل جيد وهدفنا الفوز بكأس إفريقيا المقبلة”

في تتمة حواره مع مجلة “أونز مونديال” تكلم لاعب الخضر ياسين براهيمي عن محاور كثيرة جديدة سنحاول التطرق لأهمها، أهم المحاور التي أتى على ذكرها براهيمي هي علاقته بالناخب الوطني رابح ماجر ورأيه في العمل الذي يقوم به، لاعب بورتو أشاد باستحياء بعمل ماجر حين قال:” لقد سبق لي وأن التقيت ماجر قبل إشرافه على الخضر وأنا أعرفه لما أتى لبورتو، أما عن رأيي فيما قام به فأقول أنه قام بعمل جيد في التجمعين الذين قمنا بها” الغريب أن براهيمي اكتفى بتقييم التجمعين بقول كلمة “جيد” ولم يتطرق لكل ما حدث من مشاكل ومن دون شك يكون قد رفض الخوض فيها من أجل أن ينأى بنفسه عن المشاكل .

“لا يمكن الحديث عن أفضل جيل من دون التتويج باللقب القاري”

بعد ذلك أبان براهيمي عن ثقة كبيرة في اللاعبين وأيضا في المدرب حين قال أنهم سيسعون للتتويج بالكان المقبل في الكاميرون من أجل التأكيد على أنهم أفضل جيل وقال: “هدفنا هو التتويج بكأس إفريقيا المقبلة، سنعمل على الفوز بها من أجل التأكيد على قوة المنتخب الذي نملكه، هناك أقاويل كثيرة عن الجيل الأحسن في تاريخ الكرة الجزائرية لا يمكن أن نقول أننا أحسن جيل ونحن لم نتوج بأي لقب علينا الفوز بالكان ووقتها فقط سنكون الأحسن على الإطلاق “.

“غلام أحسن ظهير أيسر في أوروبا ومحرز يستحق فريقا أكبر من ليستر سيتي”

في الأخير تحدث براهيمي عن بعضا من زملائه في المنتخب وهم رياض محرز وفوزي غلام، ففي رده عن وضعهما الحالي وهل يستحقان فعلا فرقا أكبر كما يقال في الإعلام العالمي قال براهيمي: ” محرز وغلام يقدمان مستويات كبيرة جدا، محرز برهن أنه لاعب كبير ويستحق نادي كبير، الأمر مختلف نوعا ما بالنسبة لغلام لأنه يلعب أصلا في نادي كبير هو نابولي لكن رغم ذلك هو من الأحسن في منصبه في العالم ومن المؤكد أنه يستحق فريقا أفضل، لا أقول هذا لأن محرز وغلام صديقاي وزميلاي في المنتخب لكن لأنهما فعلا لاعبان كبيران “.

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