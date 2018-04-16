براهيمي يقود بورتو لخطف الصدارة من بنفيكا

تمكن نادي بورتو البرتغالي بقيادة الدولي الجزائري ياسين براهيمي عشية أمس من خطف الصدارة لنادي بنفيكا بملعب هذا الأخير، وذلك في مباراة الموسم بالنسبة للفريقين والتي انتهت على نتيجة هدف لصفر، حيث انتظر رفقاء براهيمي إلى غاية الدقيقة الأخيرة قبل انتهاء الوقت الرسمي للقاء ليتمكنوا من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة عن طريق المكسيكي هيريرا بقدفة صاروخية من وراء خط الـ18.

لاعب الخضر قدم مباراة جيدة وكان وراء أخطر فرص “الدراغاو”

هذا وقد كان براهيمي وراء أخطر الفرص التي أتيحت لنادي بورتو البرتغالي، بالرغم من المراقبة اللصيقة من قبل لاعبي بنفيكا من اجل الحد من خطورته، إلا أن لاعب الخضر تمكن من الإفلات في العديد من المرات بل وكاد يسجل في الدقيقة الـ65 عن طريق قدفة دائرية مرت غير بعيدة عن مرمى حارس بنفيكا.

هجمة الهدف قادها براهيمي وأنهاها هيريرا بنجاح

كما أن الهدف الوحيد في المباراة كان من صنع نجم المنتخب الجزائري ياسين براهيمي الذي توغل في دفاع بنفيكا قبل أن يعرقل لتعود الكرة إلى زميله هيريرا الذي سدد بقوة من خارج منطقة العمليات مسجلا هدف الفوز بل قد يكون هدف البطولة لبورتو هذا الموسم، نظرا لقيمة المنافس الذي كان يحتل صدارة الترتيب.

بورتو ينفرد بالصدارة ويقترب من حسم البطولة

بفوز رفقاء براهيمي على المنافس المباشر لهم على البطولة هذا الموسم نادي بنفيكا، وفي عقر دار هذا الأخير، فإن “الدراغاو” قد خطوا خطوة عملاقة نحو حسم اللقب لصالحهم باعتبار أنهم الآن يحتلون صدارة الترتيب برصيد 76 نقطة وعلى بعد نقطتين كاملتين عن الملاحق بنفيكا الذي يملك في رصيده 74 نقطة.

م.دحوي

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