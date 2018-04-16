بن زية: “لا أريد الحديث عن مستقبلي في هذا الوقت الحساس “

ضيع نادي ليل نقطتين ثمينتين جدا في سباق البقاء حين انقاد للتعادل أمام غانغان بهدفين مقابل هدفين، رفقاء المتألق الجزائري ياسين بن زية تقدموا في النتيجة لغاية الدقيقة التسعين بهدفين من دون رد لكنهم تلقوا ثنائيه في الدقيقتين الـ90+1 والـ90+3 جعلتهم يتخبطون في مؤخرة الترتيب، حيث بقوا في المركز قبل الأخير، من جانب ليل شارك بن زية أساسيا ولعب تسعين دقيقة وقدم مستوى كبيرا جدا وكان وراء هدف فريقه الأول بتمريرة حاسمة لزميله بيب .

“لا أتصور نفسي في الليغ 2، سقوطنا سيكون كابوسا”

بعد نهاية اللقاء أدلى ياسين بن زية بتصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية تكلم فيها عن اللقاء وعن اقتراب فريقه من الدرجة الثانية الموسم المقبل قال ياسين: ” لا نتصور أنفسنا نلعب في الدرجة الثانية الموسم المقبل، الأمر سيكون بمثابة الكابوس إن حدث، صراحة لا أرى ليل يسقط للدرجة الثانية الموسم المقبل”.

“في نهاية الموسم سأتكلم عن مستقبلي”

بن زية تطرق بعد ذلك لمستقبله مع ليل وهل سيبقى في النادي في حال سقط للدرجة الثانية، لاعب الخضر رفض الفصح عن الأمر حالا وقال: ” لا أريد الحديث عن مستقبلي في هذا الوقت، الوقت الحساس جدا، على العموم أنا مرتاح في ليل وبعد نهاية الموسم سنرى مصير الفريق وبعدها سنتحدث” ومن الواضح أن بن زية يرفض البقاء في حال سقوط ليل خاصة أن مستواه أكبر بكثير من أن يلعب في الدرجة الثانية.

مرتبط