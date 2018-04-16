بن طالب يفوز بداربي ألمانيا الكبير ويقترب من دوري الأبطال

حقق نبيل بن طالب وبقية زملائه في شالك بطولتهم الأولى هذا الموسم حين أطاحوا بالخصم والغريم والعدو اللدود نادي بوروسيا دورتموند في اللقاء الذي جمع الفريقين عشية أمس الأحد ضمن الجولة الثلاثين للدوري الألماني، اللقاء جرى في أجواء مشحونة لأنه بالغ الحساسية وعرف سيطرة للضيوف في أغلب ردهات اللقاء، لكن السيطرة لم تكن تعني شيئا لأن رفقاء بن طالب سجلوا هدفين وأنهوا اللقاء لصالحهم، من جانب شالك وكما أشرنا إليه أمس قرر المدرب توديسكو إعادة نبيل للتشكيلة الأساسية وهو ما حدث، لاعب الخضر كان عند حسن مدربه به، حيث قدم مستوى جد مقبول خاصة دفاعيا لكنه لم يظهر كثيرا هجوميا، النقاط الثلاث التي حصدها رفقاء الجزائري رفعت رصيدهم للنقطة الـ55 في المركز الثاني على بعد أربع نقاط كاملة عن صاحب المركز الثالث وتسع نقاط عن صاحب المركز الخامس ما يعني أن دوري الأبطال صار قريبا جدا وربما يتأهل له الفريق في الجولة المقبلة في حال الفوز على أن يكون الهدف المقبل تحقيق المركز الثاني .

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