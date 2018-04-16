بوفون: هذا سر عودتي للحياة بعد مأساة البرنابيو

أكد جيانلويجي بوفون حارس وقائد نادي جوفنتوس، أن ما حدث في لقاء ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي جعله يشعر بأنه لا يزال على قيد الحياة.

وكان الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر قد طرد حارس المرمى المخضرم صاحب الـ40 عامًا، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، إثر اعتراضه على ركلة الجزاء التي احتسبت لريال مدريد وسجّل منها كريستيانو رونالدو هدف تأهل الملكي إلى نصف النهائي.

وانتقد بوفون حكم مباراة ريال مدريد في عديد من اللقاءات التلفزيونية بعد نهاية اللقاء وظهر في حالة غضب كبيرة، مشيرًا إلى أنه يحمل صفيحة قمامة مكان قلبه.

وتجاوز جوفنتوس أحزانه الأوروبية بعد الفوز على سامبدوريا أمس الأحد في الدوري الإيطالي بثلاثية نظيفة، وفي هذا الصدد قال بوفون في تصريحات نقلها موقع “فوتبول إيطاليا”: “قررنا أن نتحدى أنفسنا ونحدد ما نريد أن نكون”.

وأردف: “مباراة ريال مدريد أثبتت أن جوفنتوس بإمكانه الذهاب لأبعد حد ممكن، في بعض الأحيان نقع في الأخطاء، لكني شعرت بعد تلك المباراة أنني لا زلت على قيد الحياة، وأنني جئت إلى العالم لهذا السبب”.

وأكمل: “بعد مباراة ملعب سنتياغو برنابيو ذهبت للمشي مسافات طويلة وشاهدت الزهور وعش الغراب، عشت مشاعر قوية في هذا الأسبوع وعاد لي الحماس والأدرينالين”.

على صعيد آخر قدّم جيانلويجي دوناروما حارس ميلان خدمة كبيرة لجوفنتوس الذي ابتعد بصدارة الكالتشيو بفارق 6 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، وذلك بعدما تصدى لفرصة محققة أمام البارتينوبي في الدقيقة 93 أمس الأحد ليحافظ على التعادل السلبي.

وقال بوفون عن ذلك: “بعثت لدوناروما رسالة نصية أبارك له فيها على هذا التصدي أمام ميليك في نهاية المباراة”.

وعن مستقبله مع المنتخب الإيطالي قال جيجي: “كوني قائدًا لمنتخب إيطاليا، هذه أعظم هدية قدمتها لي الحياة”.