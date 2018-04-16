جماهير سان جيرمان تدشن حملة لصالح حاتم بن عرفة

دشنت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي، حملة على الإنترنت، تطالب بأن يلعب حاتم بن عرفة ولو لدقيقة واحدة في المباريات المتبقية بالدوري ليحتسب لقب المسابقة التي توج بها النادي العاصمي أمس له.

وتحول وسم (هاشتاغ) HatemChampion إلى أحد الوسوم الأكثر رواجا على شبكة (تويتر) الاجتماعية.

وضمن باريس سان جيرمان أمس وقبل خمس جولات على نهاية المسابقة الفوز باللقب بعد فوزه العريض على موناكو بسبعة أهداف لواحد.

ولا يمكن احتساب اللقب للاعب طالما لم يشارك ولو لدقيقة واحدة في الدوري، وفقا لقواعد الدوري الفرنسي.

يذكر أن اللاعب الفرنسي صاحب الأصول التونسية (31 عاما) لم يشارك بسبب خلافات مع مدربه أوناي إيمري.

وأكد اللاعب يوم 29 من شهر مارس الماضي على الشبكات الاجتماعية رحيله عن النادي في جوان مع انتهاء تعاقده.