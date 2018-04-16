ريال مدريد يعود للمركز الثالث بثنائية في ملغا

إيسكو يتألق أمام فريقه السابق..

صعد ريال مدريد الى المركز الثالث في بطولة اسبانيا لكرة القدم بفوزه على مضيفه ملغا 2-1 الاحد، مستغلا خسارة فالنسيا امام برشلونة السبت 1-2 ضمن مباريات المرحلة الثانية والثلاثين، في حين حقق اتلتيكو مدريد فوزه السابع تواليا في الدوري.

ورفع ريال مدريد رصيده الى 67 نقطة في المركز الثالث في حين تراجع فالنسيا الى الرابع وله 65 نقطة. اما ملغا فيبدو ان سقوطه الى الدرجة الثانية اصبح مسألة وقت ليس الا حيث يقبع في المركز الاخير برصيد 17 نقطة فقط.

وقرر مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان اراحة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كليا، فلم يكن متواجدا حتى على دكة الاحتياط، والامر ذاته ينطبق على الجناح الويلزي السريع غاريث بايل.

وفرض ايسكو نفسه نجما للمباراة لانه سجل الهدف الاول من ركلة حرة مباشرة (29) ثم مرر الكرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الثاني بواسطة البرازيلي كاسيميرو (63).

ورد ملغا بهدف شرفي حمل توقيه دييغو رولان (90).

وكان ريال مدريد بلغ الدور نصف النهائي من دوري ابطال اوروبا على الرغم من خسارته على ملعبه امام جوفنتوس 1-3 وذلك لفوزه ذهابا 3-صفر في تورينو، وهو سيلتقي في دور الاربعة مع بايرن ميونيخ الالماني في مباراة ثأرية للأخير الذي خرج على يد الفريق الملكي الموسم الماضي في ربع النهائي.