سبب وحيد يدفع أومتيتي للرحيل عن برشلونة

برشلونة يفكر في البديل

ربطت تقارير صحافية إسبانية قلب دفاع برشلونة الشاب “صامويل أومتيتي” بالتفكير في الرحيل عن النادي الكتالوني في حالة واحدة وهي تلقيه عرض من ريال مدريد.

أومتيتي يرغب في الاستمرار في الدوري الإسباني مع زيادة راتبه إلى 9 ملايين يورو سنويا وهو ما يرفضه برشلونة مما قد يدفع اللاعب للتفكير في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

ويحق لأومتيتي الرحيل عن ملعب كامب نو في حال دفع قيمة كسر عقده التي تصل إلى 60 مليون يورو.

من جانبه بدأ برشلونة الاتصالات مع وكيل مدافع أجاكس أمستردام ومنتخب هولندا ماتياس دي ليخت تحسباً لإمكانية رحيل أومتيتي عن صفوف الفريق في الصيف المقبل.

يُذكر أن برشلونة راقب دي ليخت 18 عاما في العديد من مباريات الدوري الهولندي في الموسم الحالي ونال اعجاب المدرب آرنيستو فالفيردي.