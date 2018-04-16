سليماني يضع لمسته في فوز فريقه المهم على آرسنال

على عكس المتوقع قرر مدرب نيوكاسل رافاييل بينيتيز إبقاء لاعبه الجزائري إسلام سليماني على الدكة في اللقاء الذي جمعه عشية أمس الأحد بنادي آرسنال، رفاييل بينيتيز انتظر كثيرا قبل الزج بلاعب الخضر، حيث كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي، دخول سليماني كان له أثر إيجابي حيث خلق الخطورة في ثلاث مناسبات جاء من إحداها هدف التقدم لفريقه، حيث بدأ سليماني اللقطة بإعادة الكرة لزميله أيوزي بعد ارتقاء مميز والذي وضع الكرة على طبق لزميلهم الثالث مات ريتشي والذي بدوره سجل هدف الفوز في الدقيقة الـ68، الفوز الذي حققه نيوكاسل رفع رصيده للنقطة الـ41 حيث ضمن البقاء بصفة رسمية وحسابية ما سيجعل إسلام في وضع مريح مستقبلا خاصة من حيث تقديم مستويات مميزة ولما لا تسجيل الكثير من الأهداف من أجل ضمان عقد دائم مع الماكبايز .

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