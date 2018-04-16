غيلاس يعود للتسجيل بعد أزيد من ستة أشهر

عاد لاعب الخضر السابق نبيل غيلاس للمشاركة أساسيا مع فريقه غازي عنتاب سبور حين واجه نادي بورصا سبور أمس الأحد في الدوري التركي، عودة غيلاس للتشكيلة الأساسية كانت أكثر من موفقة، حيث قاد فريقه لتحقيق الفوز والارتقاء أكثر في الترتيب، حيث وصل بفوزه إلى النقطة الـ43 في المركز الـسابع، رفقاء غيلاس تمكنوا من الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد كان نصيب الجزائري منها الهدف الأول، غيلاس يكون قد رفع بذلك رصيده العام من الأهداف هذا الموسم لثلاثة أهداف فقط وهو رصيد جد متواضع لكنه مبرر بما أنه غاب كثيرا عن تشكيلة فريقه بسبب خيارات المدرب، وبهدفه عشية أمس يكون غيلاس قد عاد لمعانقة الشباب بعد أزيد من ست أشهر حيث يعود آخر أهدافه للقاء بيشكتاش في الخامس من شهر نوفمبر من العام الماضي 2017 .

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