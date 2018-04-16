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فارس يسقط مجددا ويرهن حظوظه في البقاء

16 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 125 زيارة

سقط نادي هيلاس فيرونا من جديد في لقاءات الدوري الإيطالي وهذه المرة بالخسارة أمام فريق بولونيا، رفقاء فارس ضيعوا بذلك ثلاث نقاط جديدة رغم وضعهم السيئ في الترتيب، حيث باتوا في المركز قبل الأخير على بعد أربع نقاط عن مراكز البقاء، من جانب هيلاس شارك فارس أساسيا ولعب تسعين دقيقة لكنه لم يظهر بمستوى كبير رغم عودته للمركز الذي تعود عليه منذ بداية الموسم وهو مركز الظهير الأيسر .

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