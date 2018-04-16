قديورة: ” الشارة السوداء كانت حدادا على سقوط الطائرة في الجزائر”

عبر الدولي الجزائري ولاعب نادي نوتنغهام فوريست عدلان قديورة عن سعادته الكبيرة بعد الفوز المحقق ضد إبسويتش تاون، عدلان قال أنه فوز صعب سيجعل الفريق يتنفس في الترتيب، لاعب البورو السابق تطرق أيضا للشارة السوداء التي كان يضعها في ذراعه اليسرى، حيث قال أنها كانت كتعبير منه عن الحزن وإعلان عن حالة الحداد التي تعيشها بلده الجزائر، قديورة قال أن الجزائر فقدت مجموعة من خيرة أبنائها في سقوط طائرة في بوفاريك وهذا أبسط شيء يمكن أن يقوم به لأجلهم، وتحدى قديورة بذلك تعليمات الاتحاد الإنجليزي الذي يمنع منعا باتا القيام بهكذا رموز بشكل انفرادي، وإلا لرأينا شارات سوداء في كل اللقاءات ومن كل اللاعبين بمجرد شعورهم بالحزن على فقدان أحدهم .

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