مورينيو يواصل مراقبة موهبة سيلتك

لا يزال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، يراقب كيران تيرني، موهبة سيلتك الأسكتلندي، من أجل ضمه لصفوف الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية إن مورينيو أرسل كشافيه مجددًا لمراقبة تيرني الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر على أرض الملعب.

وأضافت الصحيفة: “المدرب البرتغالي يرى أن تيرني صاحب الـ20 عامًا سيكون البديل المثالي، للإنجليزي لوك شاو، المرشح للرحيل عن الشياطين الحمر في نهاية الموسم الحالي”.

ويريد مانشستر يونايتد تدعيم مركز الظهير الأيسر، خاصة أن أشلي يونج الذي يشغل هذا المكان في الوقت الحالي، بلغ من العمر 32 عامًا، إلى جانب أنه يلعب بقدمه اليمنى.

من جانبها قالت صحيفة “تايمز” البريطانية إن مورينيو يراقب اللاعب الأسكتلندي منذ أن كان في السابعة من عمره، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يرسل فيها كشافيه لمراقبته عن قرب.

وأضافت: “رغم أن كيران لا يزال صغيرًا في العمر إلا أنه يملك بعض الخبرة، خاصة أنه خاض 21 مباراة في دوري أبطال أوروبا مع سيلتك”.