مُستشار رئيس ريال مدريد يُجبره على التخلي عن ضم نيمار

ريال مدريد يبتعد عن فكرة ضم البرازيلي

أصبح اللاعب البرازيلي الشاب “نيمار” خارج حسابات رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لشبكة “سوي مدرديستا” طلب رئيس ريال مدريد من مراقبي الحسابات النادي إعداد دراسة مالية في حال وصول اللاعب البرازيلي إلى صفوف الفريق.

ويطلب باريس سان جيرمان 300 مليون يورو للتخلي عن نيمار الذي يرغب من جانبه في الحصول على 37 مليون يورو كاملة من دون ضرائب كراتب سنوي.

وأكد مستشاري بيريز الاقتصاديين أنه لا يمكن للنادي ضم لاعب بقيمة نيمار المالية الضخمة من دون حدوث خلل كبير في ميزان النادي المادي، تعاقد الفريق الإسباني مع نيمار سوف يؤدي إلى أزمة كبيرة في الحسابات وهو ما تسبب في قلق فلورنتينو بيريز والعدول عن فكرة ضم اللاعب.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل طلب نيمار الحصول على الحقوق الخاصة بصوره كاملة زاد من تعقيد إمكانية اتمام الصفقة لكون لاعبين أمثال كريستيانو رونالدو، سيرجيو راموس وغاريث بيل يتقاسمون نسبة أرباح الصور الخاصة بهم مع ريال مدريد بالنصف.

رئيس ريال مدريد عقب دراسة صفقة نيمار من الناحية المالية اتخذ قرار برفض ضم اللاعب البرازيلي والموافقة على زيادة راتب رونالدو والحفاظ على اللاعب من خلال تمديد عقده.