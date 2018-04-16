هني يخسر مع سبارتاك ويضيع لقب الدوري بنسبة كبيرة

على بعد أربع جولات فقط من نهاية الدوري الروسي الممتاز ضيع نادي سبارتاك موسكو ثلاث نقاط ثمينة في سباق اللقب حين سقط عشية الأحد ضد نادي أورال بهدفين مقابل هدف وحيد، الخسارة جمدت رصيد سبارتاك عند النقطة 50 على بعد خمس نقاط عن المتصدر لوكوموتيف موسكو مع لقاء متأخر لهذا الفريق، ما يعني أن الفوز فيه سيوسع الفارق لثمان نقاط وهو فارق سيكون من المستحل اللحاق به، من جانب سبارتاك شارك هني أساسيا ولعب 59 دقيقة لكنه قدم مستوى جد متواضع ما دفع بالمدرب لسحبه، وسيعمل هني وبقية زملائه في الجولات الأربع الأخيرة إلى ضمان المركز الثاني على الأقل لأنه مؤهل بشكل مباشر لمجموعات دوري الأبطال الموسم المقبل، وهو مركز لم يعد مضمونا بعد أن قلص الثالث كراسوندار الفارق لثلاث نقاط فقط .

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