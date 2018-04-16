وناس يلازم الدكة وغلام حاضر في ميلان

ضيع نادي نابولي كثيرا من حظوظه في التتويج بالدوري حين ضيع نقطتين في تنقله لملعب سانسيرو للقاء الخصم ميلان، اللقاء انتهى بالتعادل السلبي وهي نتيجة صبت في مصلحة البطل جوفنتوس، من جانب نابولي وكما توقعنا بقي الجزائري وناس على الدكة ولم يشارك في أي دقيقة رغم كل ما قيل في الإعلام الإيطالي عن مشاركته وإراحة كاليخون، حيث اعتمد ساري على نفس التشكيل وبالمناسبة على نفس التغييرات أيضا، بالحديث عن لقاء نابولي دائما عرف حضور لاعب الخضر الآخر فوزي غلام، حيث تواجد على الدكة قبل بداية اللقاء بلباس مدني من أجل تشجيع بقية زملائه لكن للأسف النتيجة لم تكن بحسب ما يشتهي.

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