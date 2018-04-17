أسطورة آرسنال رايت يشيد بسليماني

في تحليله للقاء آرسنال ومضيفه نيوكاسل أشاد أسطورة آرسنال والكرة الإنجليزية إيان رايت كثيرا بلاعب الخضر إسلام سليماني، ورغم مشاركته بديلا فقط وفي نصف ساعة إلا أن رايت أكد أن بصمة إسلام كانت حاضرة وأنه سيترك بمصات أخرى مستقبلا وفي هذا الشأن قال:” ما أعطاه سليماني لبقية زملائه عند دخوله هو الكثير من الطاقة إذا شارك سليماني بهذا المستوى في اللقاءات المقبلة لنيوكاسل فإنه سيكون مفيدا جدا للفريق” يشار إلى أن إسلام كان وراء الهدف الثاني لفريقه وهدف الفوز وهو جلب له الإشادة .

مدرب نيوكاسل:” سليماني مثير للإعجاب”

المستوى المميز الذي قدمه سليماني في الفترة القصيرة التي لعبها لم تعجب فقط المحسوبين على آرسنال ولكن أيضا مدرب الماكبايز، هذا الأخير أدلى بتصريحات لموقع “غازيتا شايلد” تكلم فيه عن إسلام وقال أنه لاعب مثير للإعجاب وقال:” أعتقد أن سليماني يملك رغبة جامحة وهو يعمل باجتهاد كبير، هو لاعب مثير للإعجاب حقا لقد أتقن عمله وخلق التفوق العددي في الشق الهجومي، سليماني ساهم أيضا في خروج فريقنا من الضغط الذي كنا نتعرض له” .

مرتبط