أومتيتي يشترط رحيل فتى زيدان المدلل من أجل الإنضمام لريال مدريد

أومتيتي يشترط رحيل مواطنه لقيادة دفاع الميرنغي

يستعد نادي برشلونة الإسباني وجماهيره لمفاجأة غير سارة يجهزها النجم الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق والذي يقترب من الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني الصيف المقبل.

وبائت جميع محاولات إدارة البلوغرانا من أجل تجديد عقد اللاعب بالفشل طوال الفترة الماضية نظراً لرغبته في الحصول على راتب سنوي كبير وهو ما يتعارض مع سياسية برشلونة التي تحدد سقف الرواتب

ويحتوي عقد أومتيتي على شرط جزائي مقداره 60 مليون يورو وهي القيمة المتاحة أمام جميع الأندية الأوروبية الكبرى حيث أكدت التقارير الصحفية بأن اللاعب قد ينتقل لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وخرجت الصحف العالمية لتؤكد سعي نادي ريال مدريد الإسباني الى ضم اللاعب ايضاً حيث اشارت الصحف بأن فلورنتينو بيريز أبدى إستعداده لخطف اللاعب على طريقة لويس فيغو نجم النادي الكتالوني السابق من أجل ترميم دفاعات الفريق.

وأكدت الصحف بأن أومتيتي قد رحب بالفعل بفكرة الإنتقال لنادي ريال مدريد في الصيف ولكن إشترط رحيل مواطنه رافايل فاران من أجل إتمام إنتقاله لصفوف الميرنغي وقيادة دفاعات الفريق.

وجاء ذلك لرغبة اللاعب في أن يكون المدافع الأوحد بدفاعات الميرنغي حال قدومه وعقد شراكة مع سيرخيو راموس قائد دفاعات الفريق دون منافسة من أحد وهو ما يقتضي ضرورة رحيل فاران.

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة قد تعاقد مع أومتيتي الصيف قبل الماضي قادماً من نادي ليون الفرنسي ونجح في فترة وجيزة بأن يكون واحداً من ابرز مدافعي الفريق.