باريس سان جيرمان يُخطط لكسر عقد نجم ريال مدريد

باريس سان جيرمان يُحضر للانتقام من ريال مدريد

وجه باريس سان جيرمان صدمة قاسية لبرشلونة في الصيف الماضي من خلال كسر عقد اللاعب البرازيلي نيمار عن طريق دفع 222 مليون يورو للنادي الكتالوني في صفقة قياسية تاريخية.

ويبدو أن النادي الباريسي يُحضر من جديد لصفقة من العيار الثقيل سوف تكون بمثابة الصدمة المُدوية لنادي ريال مدريد الإسباني وذلك في إطار بحث النادي عن لاعب لتعويض الرحيل المنتظر للايطالي تياغو موتا في الصيف المقبل

ووفقا لصحيفة “آس” الإسبانية فإن باريس سان جيرمان عرض على الشاب البرازيلي كاسيميرو الانتقال إلى صفوفه مع دفع النادي الفرنسي قيمة كسر عقده التي تصل إلى 200 مليون يورو.

النجم البرازيلي يعتبر نقطة ضعف لدى المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسي، أنتيرو هنريكي الذي نصح النادي بالتحرك لضم لاعب وسط دفاعي بقيمة كاسيميرو في الصيف القادم.

يُذكر أن عقد كاسيميرو ينتهي مع ريال مدريد في جوان 2021 وينوي فلورنتينو بيريز رئيس النادي الأبيض الإسباني التحرك من أجل تمديد التعاقد مع اللاعب.