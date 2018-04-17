بايرن ميونيخ يعلن انتهاء موسم فيدال

تلقى نادي بايرن ميونيخ الألماني أنباءً مفجعة وذلك قبل بضعة أيام من مباراته الهامة والمرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان النجم التشيلي ارتور فيدال لاعب وسط الفريق قد تلقى إصابة قوية بإلتواء في الركبة أثناء التمارين قبل أن يخرج محمولاً ويخضع للفحوصات التي أكدت على حتمية خضوعه للجراحة.

وكان يوب هاينكس مدرب العملاق البافاري قد أعلن للصحافة بأن فيدال سوف يخضع للجراحة ولكنه يعتقد أن بإمكانه العودة سريعاً من الإصابة وبأن يكون لائقاً لمباراة الفريق أمام ريال مدريد ولكن هذا أصبح مستحيلاً الأن.

وأعلن النادي البافاري عبر موقعه الرسمي خضوع اللاعب للجراحة تحت أشراف الخبير أولريخ بونيش في أوغسبورغ والذي قام بإجراء الجراحة للاعب في ركبته اليمنى.

وخضع اللاعب لجراحة تنظيف الركبة وبالإضافة الى ذلك فتبين للطبيب أن الغضروف الخلفي الخارجي للركبة كان به بعض المشاكل وتم تعديله جراحياً بسبب تضرره من موضع الإصابة المشخصة.

وأعلن بايرن ميونيخ انتهاء موسم فيدال رسمياً حيث من المقرر أن يعود قبل بداية الموسم الجديد في ضربة قوية للعملاق الألماني.

يذكر أن نادي بايرن ميونيخ قد تُوج رسمياً ببطولة الدوري الألماني ويستهدف تحقيق بطولة الدوري الألماني وبطولة دوري أبطال أوروبا.