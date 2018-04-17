برشلونة يبدأ تحركاته لحماية هدف زيدان

النادي الكاتالوني يتحرك لتحسين عقد مدافعه الفرنسي…

قرر نادي برشلونة الإسباني التحرك بقوة من أجل الدخول في مفاوضات مع اللاعب صامويل أومتيتي مدافع الفريق لإقناعه بالبقاء على ملعب كامب نو في السنوات القادمة.

صحيفة “آس” الإسبانية تقول أن اللاعب الدولي الفرنسي كان قد رفض -أكثر من مرة- التفاوض من أجل تحسين عقده الحالي مع النادي الكاتالوني بسبب ضعف العرض المقدم من النادي

وذكرت الصحيفة المدريدية الشهيرة أن جوزيب فيفيز المتحدث الرسمي باسم برشلونة خرج ليؤكد على أن المفاوضات جارية بين النادي وأومتيتي من أجل الوصول إلى حل يرضي الطرفين لضمان بقاء اللاعب في النادي سنوات طويلة.

في حين يُعتبر أومتيتي هدفاً كبيراً لنادي ريال مدريد الإسباني والذي طلب مدربه الفرنسي زين الدين زيدان أن يقوم النادي الملكي بكسر عقده بقيمة الشرط الجزائي المقدرة بـ”60 مليون يورو” وضمه إلى ملعب سانتياغو برنابيو.

ولم يكن ريال مدريد فقط هو الراغب في التعاقد مع المدافع الشاب القوي، حيث يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هو الآخر في التعاقد معه لتدعيم دفاعات فريق ملعب أولد ترافورد في الموسم المقبل.

لكن إدارة برشلونة يبدو وأنها قررت تلبية مطالب اللاعب صاحب الـ24 عاماً عن طريق زيادة راتبه السنوي من أجل تحسين عقده ورفع قيمة الشرط الجزائي المتواجدة به.