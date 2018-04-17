بنزيمة يوجه رسالة تحدي لجمهور ريال مدريد

تحدث النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني عن مسيرته مع النادي الملكي والمعاناة التي يعانيها طوال مجريات هذا الموسم بسبب تراجع مردوده التهديفي بشكل ملحوظ خلال هذا الموسم.

وأجرى بنزيمة مقابل مع إحدى المجلات الشهيرة ناقش خلالها موسمه مع ريال مدريد وكيف يتعامل مع النقد الذي يتلقاه من جماهير الفريق بسبب أدائه وتحدث ايضاً عن علاقته باللاعبين وفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

وبسؤاله عن صفاته كلاعب قال: “دائماً ما أشغل ذهني بالتفكير خلال المباريات وكأن في رأسي حاسوب عندما تأتي الكرة الي أفكر في رؤية تحركات زملائي ولكن الجماهير تبقى الجماهير وهذا جزء من كرة القدم”.

وعن الانتقادات التي يتعرض لها قال: “لا افكر في نفسي فقط أحاول مساعدة زملائي في الفريق نريد تحقيق الفوز ولا غيره ولكن ما يغضبني هو عندما اتعرض للهجوم عندما أؤدي بشكل جيد في المباريات”.

وتابع: “حتى لو لم يحالفني التوفيق وأسجل الأهداف فأنا ألمس تقدير زملائي لما أقوم به في المباريات وأفاجأ بصافرات الإستهجان ضدي من المدرجات لا استطيع أن أغير نظرتهم لي”.

وأضاف: “أكبر اللاعبين تعرضت للإنتقادات الجماهيرية بشكل شخصي لا احتاج لقرأة الصحف لإكتشاف ما أتعرض له من هجوم عنيف”.

وعن علاقته مع زملائه بالفريق قال: “نحن جميعاً اصدقاء وزملاء في العمل لا يمكنني ان أخبركم بأننا نتناول العشاء معاً”.

وعن ما يمتلكه من صفات سواء موهبة او عمل بجدية قال: “أعتقد أنني امتلك كلا الصفتين أنا هنا في ريال مدريد عندما كان عمري 23 سنة وإذا لم اتمكن من فرض الإنضباط على نفسي فعلي العودة الى دياري”.

وعن عودته للمنتخب الفرنسي قال: “لن أفعل أي شيء، عمري الأن 30 عاماً ولدي طفلين واشعر بالرضا والسعادة هم يعرفون اين يجدوني إذا إحتاجوا الى خدماتي”.

وعن علاقته بفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي قال: “أعتبره بمثابة الأب الروحي بالنسبة لي كان حلماً لي أن التقي به إنه هادىء وودود لقد وجه لي سؤالاً هاماً هل تريد العودة الي مدريد؟ لم أتردد في الإجابة وقلت له نعم”.

وتابع: “لقد وقف جواري في الأوقات الجيدة والسيئة نعم هو رئيس النادي ولكني اعتبره فرداً هاماً في عائلتي عندما تعرضت للأزمة مع فالبوينا في فرنسا وقف جواري وانتظرني في مقر التدريبات وقدم لي كامل دعمه”.