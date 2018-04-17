بيراف يقطع الشك باليقين في قضية عودة روراوة

تحدث رئيس اللجنة الأولمبية السابق مصطفى بيراف نهار أمس، حول قضية ما يروج له الشارع الرياضي الجزائري الذي يرغب في عودة الحاج محمد روراوة لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خاصة بعد التغيير الوزاري الأخير الذي طرأ على مستوى الهيئة المسؤولة الأولى عن الرياضة في الجزائر.

المطالبون بعودة روراوة تفاءلوا بالتغيير الوزاري

تفاءل المطالبون بعودة محمد روراوة إلى رئاسة “الفاف“، بعد التغيير الوزاري الأخير ومغادرة الهادي ولد علي الذي كانت عهدته كارثية حسب الإحصاءات التي قام بها عشاق كرة القدم الجزائرية عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى المواقع المختصة في الرياضة الوطنية، كما أن الوزير المخلوع كان ضلعا في التغيير الذي حدث على مستوى “الفاف” في عهدته ومغادرة الحاج لمبنى دالي إبراهيم.

.. حطاب الحلم الأخير لمؤيدي عودة روراوة

مباشرة بعد إجراء التغيير الوزاري، انطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك“، وأيضا أصحاب المواقع الرياضية المختصة في شؤون كرة القدم الجزائرية، في نشر سعادتهم وتفاؤلهم بهذه الشخصية الجديدة التي منوا النفس أن تكون ليست كسابقتها من حيث التفكير والمواقف، وحتى تطبيق القرارات التي لم تخدم لحد الآن مصلحة المنتخب الوطني ولا حتى الكرة الجزائرية، ما جعل هذه الفئة الكبيرة من الشعب تتفاءل بمجيء حطاب وتطالبه بالإصلاح العاجل للكرة الجزائرية بصفة عامة والمنتخب الوطني الأول بصفة خاصة.

بيراف أكد أن روراوة لن يعود للمنتخب

حسب التصريحات التي ستبدو بمثابة الصدمة الكبيرة للأنصار المتفائلين بعودة صاحب الإنجازين المتتاليين سنتي 2010 بجنوب إفريقيا و2014 بالبرازيل، والتي أدلى بها رئيس اللجنة الأولمبية السابق مصطفى بيراف، فإن الأخير قد قطع الشك باليقين في قضية عودة الحاج لمبنى دالي إبراهيم، خاصة بعدما تعرض له من انتقادات وجرح في شخصيته من قبل ما يسميهم عشاق الخضر بأصحاب المصالح الضيقة على حساب منتخب بلد بأكمله.

بيراف: “ما عاشه روراوة سيمنعه من العودة“

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف أن أماني كل من يرغب في رؤية محمد روراوة على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في المستقبل القريب لن تتحقق، بيراف أدلى يوم أمس بتصريحات في هذا الخصوص وقال:” روراوة عانى كثيرا قبل رحيله، لقد أكد لي شخصيا أنه لن يبقى في محيط الكرة الجزائرية وعطفا على ما قاله لي أوكد لكم أنه لن يعود ولن يقبل بالعودة أبدا” ويمني الكثير من الفاعلين والأنصار أنفسهم بعودة روراوة لقيادة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بسبب ما يحصل حاليا والتراجع الرهيب للكرة الجزائرية على كل المستويات.

م.دحوي