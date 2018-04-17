جوفنتوس يختار بديل أليكس ساندرو من برشلونة

ظهير برشلونة المنبوذ مطلوب في السيدة العجوز…

يبدو أن نادي جوفنتوس الإيطالي قد بدأ الاستعداد بالفعل للحياة بدون اللاعب أليكس ساندرو الظهير الأيسر للفريق والذي يقترب من الرحيل عن ملعب أليانز ستاديوم في نهاية الموسم الحالي.

ويُعتبر ساندرو هدفاً كبيراً لكبار أندية أوروبا ومن بينها مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل تدعيم دفاعاتها في الموسم القادم 2018-19.

صحيفة “سبورت” الإسبانية تقول أن إدارة البيانكونيري قد وجدت ضالتها في أحد اللاعبين السابقين للكالتشيو وبالتحديد لنادي إيه إس روما الإيطالي من أجل تعويض رحيل اللاعب الدولي البرازيلي.

وذكرت الصحيفة الشهيرة أن جوفنتوس يضع أنظاره على اللاعب لوكاس ديني الظهير الأيسر لنادي برشلونة الإسباني من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة

في حين تنوي إدارة السيدة العجوز الدخول في مفاوضات مكثفة مع إدارة النادي الكاتالوني من أجل التوصل لاتفاق بشأن تلك الصفقة لاتمام فور نهاية الموسم.

يُذكر أن اللاعب الدولي الفرنسي صاحب الـ24 عاماً لم يقنع المدرب الحالي لبرشلونة، إرنيستو فالفيردي، مما جعله يستبعده من حساباته نهائياً، ويمتلك عقداً مع فريق ملعب كامب نو حتى 30 جوان من عام 2021