حديث عن مقاطعة العديد من الرؤساء للجمعية العامة “للفاف”

أكدت مصادر مقربة من العديد من رؤساء الأندية الوطنية أن معظم المسؤولين في فريقهم لن يحضروا للجمعية العامة للاتحادية الوطنية لكرة القدم، المقرر انعقادها في الأسبوع الأخير من شهر أفريل الجاري، متحججين بالعديد من الأسباب التي تدفعهم للمقاطعة وعدم حضور الاجتماع الذي يحضر له زطشي من أجل تمرير حصيلته وأيضا الكشف عن نوايا “الفاف” في التخلي عن مشروع بناء الفندق الذي كان من بين برنامج الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة.

بعض الرؤساء أعلنوا مقاطعتهم المسبقة

كنا قد تطرقنا في أعدادنا السابقة عن خسارة زطشي لعلاقته مع بعض رؤساء أندية الرابطة الأولى المحترفة بسبب ما يعرف بقضية اختيار الفريق الثالث، الذي سيمثل الجزائر في الدورة العربية القادمة إلى جانب كل من وفاق سطيف واتحاد العاصمة اللذين اختارتهما الاتحادية العربية لكرة القدم بنفسها، حيث كان رئيس شبيبة الساورة قد عبر عن امتعاضه لخيار زطشي، قبل أن تتبعه إدارة الحمراوة ممثلة في قدماء لاعبي المنتخب الوطني، وقبلهما كانت إدارة اتحاد بلعباس تنتظر أن يبقى زطشي وفيا لوعده بمشاركة المكرة في هذه الدورة.

..والبعض الآخر سيحضر لاستفسار رئيس “الفاف”

بعض الرؤساء ممن سيحضرون للجمعية العامة “للفاف”، سيحضرون من أجل استفسار رئيس “الفاف” عن عدة نقاط وقرارات اتخذها لم تخدم مصلحة أنديتهم، ولا حتى الكرة الجزائرية حسب تعبيرهم، محملين لجنة التنظيم مسؤولية أحداث الشغب التي حصلت في العديد من الملاعب الوطنية، وذلك بسبب ما سموه بسوء البرمجة التي سيتخذونها ذريعة أخرى لأجل استفسار زطشي وإبداء امتعاضهم من القرارات الارتجالية.

م.دحوي

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