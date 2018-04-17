دي بروين يتوقع حقبة ذهبية لمانشستر سيتي في البريميرليغ

اعتبر البلجيكي كيفن دي بروين صانع لعاب نادي مانشستر سيتي الذي توج بطلاً للدوري الانكليزي قبل يومين، بأن فريقه جاهز لفرض سيطرته على الدوري المحلي في السنوات المقبلة بإشراف مدربه الاسباني جوسيب غوارديولا.

وحسم مانشستر سيتي اللقب المحلي قبل نهاية البطولة بخمس مراحل بعد خسارة جاره ومنافسه المباشر مانشستر يونايتد على ارضه ضد وست بروميتش البيون الاخير صفر-1.



وساهم دي بروين بشكل كبير في إحراز الـ”سيتيزنز” لقب الدوري للمرة الخامسة في تاريخه وهو ينافس على لقب أفضل لاعب في الدوري مع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

واعتبر دي بروين بأن فريقه يدين بالفوز الى المدرب غوارديولا وقال في هذا الصدد “الجميع يعرف بأنه أحد أفضل المدربين في العالم، تحقيق ما أحرزه في اللعبة مميز وان نكون جزءا من مجموعة لاعبين بإشرافه سيساعدنا على مواصلة عملية تطوير مستوياتنا”.

وتابع “أتى (المدرب) قبل سنتين وقام بتغيير طريقة لعبنا. بطبيعة الحال، فان الأمر يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم لكننا تطورنا سوياً وكان هذا الموسم بمثابة ثمرة كل العمل الذي قمنا به”.

وأوضح “كل ما نريده الان هو مواصلة اللعب بالطريقة التي قمنا بها طوال الموسم وان نصبح اقوى. إنه (غوارديولا) جزء كبير من هذا التطور ونأمل ان يكون هذا اللقب باكورة القاب كثيرة هنا في سيتي”.

وأنفق المدرب أموالاً طائلة بدعم واسع من الادارة الاماراتية للنادي الإنكليزي، المتمثلة بمالكه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس إدارته خلدون المبارك لتعزيز صفوف فريقه في مطلع الموسم الحالي وعلى الارجح سيقوم بتعزيزات اضافية استعدادا للموسم المقبل.

بيد ان دي بروين يعتقد بأن التشكيلة الحالية جاهزة تماماً للبناء على ما تحقق هذا الموسم “الأمر ليس مصادفة ان يكون جميع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم في السنتين الاخيرتين هم في العمر ذاته ونتطلع لبناء مجموعة متضامنة. الشعور داخل الفريق رائع”.

وكان لسان حال لاعب الوسط الالماني إلكاي غوندوغان مماثلا واعتبر بان الاساس موجود لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل بقوله “على الرغم من ان بعض لاعبي الفريق سبقوا لهم ان احرزوا بطولة الدوري، فان اللقب هو الاول لنا كمجموعة لاعبين باشراف مدرب جديد”.

واضاف “لقد تطورنا معا وثمة قدرات هائلة. كل ما يتعين علينا القيام به حاليا هو بذل جهود شاقة والثقة بقدراتنا على مواصلة النجاح”.