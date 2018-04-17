ريال مدريد يُحقق حلم زيدان بأموال خاميس رودريغيز

ينتظر نادي ريال مدريد الإسباني الحصول على 42 مليون يورو من نادي بايرن ميونيخ الألماني في الصيف المقبل نظير تحويل إعارة الكولومبي خاميس رودريغيز إلى شراء.

يوب هاينكس مدرب النادي الألماني نصح ناديه باستغلال بند شراء لاعب الوسط الكولومبي وذلك بسبب القيمة الفنية الكبيرة للاعب.

ويأمل ريال مدريد في استغلال أموال بيع خاميس في ضم لاعب آخر وهو الحارس الإسباني الدولي دافيد دي خيا من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي



ويطلب مانشستر يونايتد 100 مليون يورو للتخلي عن دي خيا الذي يرغب هو الآخر في العودة للعيش في إسبانيا من جديد.

وينوي ريال مدريد دفع المبلغ المطلوب من قبل إدارة الشياطين الحمر البريطانية من خلال الحصول على أموال بيع خاميس رودريغيز والحارس الكوستاريكي الحالي كايلور نافاس لتوفير المبلغ المطلوب من أجل التعاقد مع دي خيا.

ويعد دي خيا أحد أبرز حراس المرمى في العالم بالوقت الحالي بجانب تير شتيغين حارس برشلونة، يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد وأليسون بيكر حارس نادي روما.