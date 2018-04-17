زيدان: أنا محظوظ.. بنزيمة يجب أن يسجل أهداف

زيدان يؤكد قدرة بايرن ميونيخ على تعويض فيدال

تواجد المُدرب الفرنسي “زين الدين زيدان” في مؤتمر صحافي على هامش مواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني مساء الأربعاء المقبل.

وبدأ زيدان تصريحاته عن الصافرات المتوقع أن تطلق من قبل جماهير برشلونة على النشيد الوطني الإسباني في نهائي كأس ملك إسبانيا وقال المدرب الفرنسي: ” لست الشخص الذي سيقرر هذه الأشياء. هناك أناس دورهم الحد من تلك الأمور”.

وصرح زيدان عن رفضه التعاقد مع حارس أتلتك بلباو كيبا أريزابالاغا: ” لم يكن علينا التوقيع على أي حارس مرمى، نحن سعداء بما لدينا، بالنسبة للمستقبل، سوف نتحدث عقب نهاية الموسم الحالي”.

ودافع زيدان عن بيل وبنزيمة: ” لا يوجد شخص حزين بينهما، نحتاج إلى الجميع، يتدربون بشكل جيد. بالطبع لدى كلاهما رغبة في تسجيل المزيد من الأهداف، ولكن الحقيقة أن الجميع يتدرب بشكل جيد. نمتلك لاعبين مميزين في هذا النادي وسعداء بهما”.

وعن بنزيمة صرح زيدان: ” سجل 9 مرات فقط هذا الموسم؟ نعلم جيدا جودته ومساعدته المستمرة للزملاء, لسنا قلقين من ذلك ولا توجد مشكلة، صحيح أنه يتوجب عليه التسجيل، هو يعلم ذلك، إلا أنه يعلم أيضا كيفية القيام ببعض الأمور الأخرى، أثق في قدرته على تسجيل الأهداف قريبا”.



وتحدث زيدان عن فقدان بايرن ميونيخ للاعبه التشيلي أرتورو فيدال في مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي: “هو لاعب هام لكنها مشكلة بايرن ميونيخ وليست مشكلتنا، نأسف لتعرضه للإصابة ولكن هذا لن يغير من أي شيء. بايرن يمتلك قائمة كبيرة من النجوم المميزة وبالتأكيد قادرين على تعويضه”.

وأخيرًا قال زيدان: ” أنا محظوظ؟ نعم أنا كذلك لكوني أتولى تدريب نادي كبير مثل ريال مدريد، سعيد للغاية لأنني وصلت إلى 100 انتصار مع النادي”.