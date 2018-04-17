سوداني :”في الوقت الذي تحارب فيه الفيفا العنصرية أتعرض لها أنا في كرواتيا”

عطفا على ما أوردناه في عدد أمس من تعرض لاعب الخضر هلال العربي سوداني للعنصرية في كرواتيا بعد لقاء فريقه ضد سيباليا أبى هلال إلا أن يوضح الأمر، لاعب الخضر أكد الواقعة لكنه في المقابل أكد على أنها عمل فردي لا يجب أبدا أن يؤخذ بنظرة عامة عن كرواتيا، مشيرا في الآن ذاته أن عاش أياما رائعة في كرواتيا ويرغب في البقاء فيها لأن أهلها رائعون، هلال ربما أراد بكلماته هذه أن يتهم شخصا بعينه ولا يعمم الأمر على كل نادي سيباليا .

“تعرضت للمضايقات طيلة اللقاء لكني أتفهم ردة فعلهم”

بداية حديث سوداني كانت من بداية المشكلة، حيث كشف أنه كان يتعرض للسب والشتم طيلة اللقاء وازدادت الأمور حدة بعد أن سجل الهدف الأول لفريقه وقال” لم أكن أود الرد على ما حصل معي لكني أجد نفسي مضطرا لذلك، السيد برادازيتش ( المحضر البدني لنادي سيباليا ) كان يهينني منذ الهدف الأول، لكني لم أكن أرغب في الرد عليه وكذلك مساعد المدرب توميتش، و كنت أتفهم ما كان يقال لي لأن وضع فريقهم كان سيئا جدا في الترتيب وكانوا يرغبون في تحقيق الفوز “.

“محافظ اللقاء دون كل شيء ولا يهمني إن تعرض لعقوبات قاسية”

هلال رفض أن يفصح عن العبارات العنصرية التي تعرض لها وكشف أن محافظ اللقاء دون كل شيء وقال:” على العموم كل ما قام به براداريتش دونه محافظ اللقاء وبدوري لن أنزل بالمستوى لأرد عليه ولا يهمني إن كان سيتعرض للعقوبة أو الغرامة لأنه فعلا تحدث معي بعبارات عنصرية، ففي الوقت الذي تحارب فيه الفيفا والاتحاد الأوربي العنصرية يمارسها هذا الشخص ضدي ” يشار إلى أن موقع “توتال إينفو” الكرواتي قد كشف أن المحضر البدني لسيباليا قال لسوداني انه لقيط وشتم أمه بلون بشرته السوداء .

“أشكر الجميع على الدعم وتلقيت برقية اعتذار رسمي من إدارة سبالا”

في الأخير وجه سوداني رسائل الشكر لكل من دعمه سواء من مناصرين أو من محيطين به في الفريق قبل أن يؤكد أنه تلقى رسالة من رئيس نادي سيباليا اعتذر له فيها نيابة عن كل الفريق و أنهى تصريحاته بالقول: “أشكر كل من وقف إلى جانبي و كل من شجعني سواء أنصار الفريق وزملائي أيضا في الفريق، و أيضا إدارة نادي دينامو التي دعمتني بقوة إضافة إلى رئيس نادي سيباليا الذي أرسل لي رسالة اعتذار نيابة عن كل فريقه “.