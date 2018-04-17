شكوك حول لحاق نجمَي ليفربول بمواجهة روما

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي من أجل مواجهته المصيرية والحاسمة أمام نظيره نادي إيه إس روما الإيطالي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقارير صحفية بريطانية تقول أن هناك الكثير من الشكوك التي تدور حول إمكانية مشاركة كل من ديان لوفرين مدافع الريدز وزميله الظهير الأيمن جو غوميز في مواجهة الذهاب أمام الذئاب.



وذكرت تلك التقارير أن المدافع الدولي الكرواتي خرج من مواجهة الريدز أمام نادي بورنموث في الدوري الإنجليزي السبت الماضي بإصابة خفيفة، لكن من المتوقع عودة اللاعب للتدريبات في الأيام القادمة.

فيما يُعد من المنتظر انضمام لوفرين /28 عاماً/ لتدريبات الفريق استعداداً لمواجهة نادي وست بروميتش ألبيون في البريميير ليغ على ملعب الأخير يوم السبت المقبل وقبل استقبال روما في آنفيلد رود مساء الثلاثاء المقبل.



أمَّا بالنسبة للظهير الدولي الإنجليزي فيغيب عن الفريق منذ حوالي أربعة أسابيع بسبب إصابة في أربطة الكاحل في ودية منتخب إنجلترا منتخب هولندا الشهر الماضي.

بينما يخضع اللاعب صاحب الـ20 عاماً لجلسات علاجية مكثفة من أجل الوقوف على مدى إمكانية انضمامه إلى زملائه في تدريبات الفريق في الفترة القادمة.

يُذكر أن مباراة الذهاب بين ليفربول روما ستقام على ملعب آنفيلد رود مساء الثلاثاء 24 أفريل الجاري، بينما ستقام مباراة الإياب على الملعب الأوليمبي في العاصمة الإيطالية روما مساء الأربعاء 2 ماي المقبل.