كوتينيو يُطلق النار بلا رحمة في قلب ديمبيلي

كوتينيو يطلب من إدارة برشلونة ضم توماس ليمار بدأ النجم البرازيلي فليب كوتينيو لاعب نادي برشلونة الإسباني في تثبيت أقدامه بين لاعبي الفريق الكبار واصحاب الرأي المسموع لدى الإدارة عقب قدومه للفريق الشتاء الماضي قادماً من نادي ليفربول الإنجليزي مقابل 160 مليون يورو. ووفقاً لما نقلته العديد من الصحف العالمية فإن كوتينيو قد بدأ في تقديم النصيحة لإدارة الفريق من أجل التعاقد مع خيار رائع ليحل محل الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم الفريق الذي فشل في إثبات نفسه حتى هذه اللحظة.



وأشارت الصحف بأن كوتينيو قد أخبر إدارة النادي الكتالوني بضرورة التفكير في ضم النجم الفرنسي توماس ليمار لاعب نادي موناكو الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة ليحل محل ديمبيلي الذي لم يظهر بمستواه المعهود حتى الأن. ويرى كوتينيو بأن توماس ليمار يمتلك إمكانيات فنية أكبر من ديمبيلي بجانب تنوع طريقة أدائه أكثر من مواطنه وهو ما يناسب تماماً خطط برشلونة ومدربه أرنستو فالفيردي. وعاني موناكو من موسم سيء عقب النجاحات التي حققها الموسم الماضي حيث خسر بطولة الدوري لصالح غريمه باريس سان جيرمان والذي سحقه على ملعب حديقة الامراء بنتيجة 7-1. وكانت العديد من الاندية قد طلبت التعاقد مع ليمار في الصيف الماضي ابرزها ارسنال وليفربول الإنجليزي ولكن رفضت إدارة ناديه فكرة بيعه عقب التخلي عن خدمات كليان مبابي الذي إنتقل لصفوف نادي باريس سان جيرمان الصيف الماضي. وشارك ليمار في 33 مباراة رفقة موناكو بكافة المسابقات هذا الموسم سجل 3 أهداف وصنع 7 أهداف.

