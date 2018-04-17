محرز يستعد لتقديم طلب كتابي جديد من أجل الرحيل

كشفت صحيفة “ذي صن” البريطانية الشهيرة يوم أمس أن لاعب الخضر ونادي ليستر سيتي رياض محرز لا ينو أبدا البقاء في ناديه الحالي وهو مصر أيما إصرار على الرحيل لوجهة أخرى، الصحيفة السابقة قالت أن رياض مستعد لتقديم طلب كتابي من أجل تركه يرحل وهو بالمناسبة الطلب الكتابي الثالث الذي سيتقدم به محرز لإدارة ناديه في الثلاث سنوات الأخيرة، يشار إلى أن الطلب الكتابي الثاني كان في جانفي الماضي والكل يعرف أن الإدارة لم تستجب له وقررت إبقائه في ليستر .

… يعلم جيدا أن إدارة ليستر سيتي ستصعب مرة أخرى من رحيله

الحديث عن تقديم طلب كتابي ثالث يؤكد أن الحديث عن وجود اتفاق بين الطرفين لتسهيل رحيل رياض غير صحيح، لاعب الخضر يدرك جيدا أن إدارة ليسر سيتي ستصعب من دون شك من مأموريته في الرحيل لذلك يريد ربح الوقت التفاوض الآن وليس بعد نهاية الموسم ويأمل أن تكون مع فريقه الجديد، يشار إلى أن إدارة ليستر سيتي ترغب في جني مبلغ ضخم في حال تسريحها لرياض ولا تهتم أبدا برغبة اللاعب ولا مستقبله الذي سينتهي في حال بقي موسما آخر في فريق متواضع مثل فريق ليستر .

السيتي يحضر 115 مليون أورو للتعاقدات ورياض على رأسها

دائما مع تقارير صحيفة “ذي صن” فقد كشفت أن إدارة مانشيستر سيتي وضعت أمام غوارديولا ما قيمته 115 مليون أورو من أجل القيام بالتعاقدات الموسم المقبل، الصحيفة قالت أن اسم لاعب الخضر يوجد على رأس قائمة المطلوبين لكن في ذات الوقت لم تنف وجود أسماء أخرى، “الصن” قالت أن التركيز كله سيكون على محرز ولاعب شاختار فريد مع موازنة القيمة بين الأسمين وهي أخبار لن تسعد إدارة ليستر التي سبق وطلبت 92 مليون أورو من أجل تسريح محرز في الشتاء الماضي .

لاعب الخضر في تشكيلة الموسم الإنجليزي

نشر أمس موقع “كاوت أوف سايد” الإنجليزي أمس ما سماه تشكيلة الموسم بالنسبة لبعض المحللين والصحفيين، الموقع السابق استقصى آراء بعض الصحفيين عن تشكيلة الموسم لكن بشرط اختيار لاعب واحد من كل فريق، عدد المستقصى آرائهم كانوا خمسة صحفيين اثنين منهم اختاروا رياض في تشكيلة الموسم في مركز الجناح الأيمن وهما مارك بروس وربير سيمارسالس، اختيار رياض يؤكد أن موسمه الحالي كان مميزا جدا وما شابه فقط التراجع في الجولات الأخيرة والذي ضيع على الفريق فرصة التأهل لدوري أبطال الموسم المقبل، يشار إلى أن محرز يعتبر اللاعب الأكثر تأثيرا في فريقه من خلال الأهداف العشرة التي سجلها والتمريرات الحاسمة التسع التي قدمها .

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