مدافع الفريق الأندلسي الهدف الأهم لكبار أوروبا في الصيف…

يبدو أن نادي ليفربول الإنجليزي لن يقف مكتوف الأيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، حيث ينوي منافسة كبار الأندية الأوروبية على التعاقد مع اللاعبين المميزين هو الآخر.

صحيفة “سبورت” الإسبانية تقول أن نادي الميرسيسايد يضع أنظاره على اللاعب كليمنت لينغليت مدافع نادي إشبيلية الإسباني من أجل التحرك للتعاقد معه هذا الصيف.

وذكرت الصحيفة الكاتالونية الشهيرة أن يورغن كلوب المدير الفني للريدز مُعجب للغاية بقدرات المدافع الدولي الفرنسي ويرغب في ضمّه إلى كتبية مدافعي الفريق بالموسم القادم.

في حين لن يجد ليفربول الطريق مُسلّياً من أجل الحصول على لينغليت، حيث سيواجه منافسة قوية من نادي برشلونة الإسباني الذي يضع اللاعب الشاب على قائمة رغباته الصيفية.

ولن يكون برشلونة فقط في هذا الصراع مع ليفربول، حيث سيتنافس أيضاً مع الغريم الأزلي لبرشلونة، نادي ريال مدريد، والغريم الأزلي له، نادي مانشستر يونايتد، على إنهاء تلك الصفقة لصالحه.

يُذكر أن المدافع صاحب الـ22 عاماً يستعد للمشاركة مع الفريق الأندلسي في نهائي كأس ملك أسبانيا ضد برشلونة يوم السبت القادم، حيث يسعى ناديه أيضاً لحمايته من اهتمام كبار أوروبا عن طريق تحسين عقده.