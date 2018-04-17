80 مليون يورو مقابل التخلي عن كريم بنزيمة

بنزيمة على أعتاب الخروج من القلعة الملكية.

تخطط ادارة ريال مدريد لانتداب مهاجم عالمي في موسم الانتقالات الصيفيّ المقبل، والحديث عن قدوم البولندي ليفاندوسكي، لاعب بايرن ميونيخ، أو الارجنتيني ايكاردي، لاعب انتر ميلان، بعدما بات من المتوقع الاستغناء عن خدمات المهاجم الفرنسي الدوليّ، كريم بنزيمة.

حيث ذكر موقع دون بالون الإسباني، أن فلورنيتو بيريز، رئيس ريال مدريد، يرغب في الاستماع الى العروض المقدمة من الأندية الراغبة في التعاقد مع بنزيمة، بعدما بات مؤخرًا أسيرًا لدكة البدلاء، ولا يشارك بصفة أساسية، مع انتقادات عارمة له بأنه لا يؤدي بفاعلية تهديفية تتناسب مع حجم الفريق الملكي.



وكشف الموقع عن أن بيريز قد حدد مبلغا معينا للتخلي عن بنزيمة، وهو 60 مليون يورو، كسعر أساسي، بجانب 20 مليون يورو كمتغيرات وحوافز، ليصبح مجموع ما يصبو اليه من بيع مهاجمه هو 80 مليون يورو.

لكن البنز والذي تخطى حاجز الثلاثون عاما، لم يصله حتى الآن سوى عرضان أحدهما من آرسنال، والآخر من بورسيا دورتموند، وبلغ قدرهما 40 مليون يورو، مع وجود اهتمام من جانب انتر ميلان.