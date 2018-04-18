آرتيتا وزوجته يدخلان عالم السينما

خطف النجم الإسباني مايكل آريتيتا المدرب المساعد لنادي مانشستر سيتي الأضواء في العاصمة الإنجليزية لندن، بعد أن شارك رفقة زوجته عارضة الأزياء الأرجنتينية لورينا في حفل افتتاح فيلم سينمائي شاركت فيه زوجته في دور ثانوي فيما ساهم آرتيتا في إنتاجه ماليا، وقد خطف اللاعب السابق لآرسنال كل الأضواء في هاته المناسبة وقد اعتبر البعض أن هذا دليلا كبيرا على رغبة آرتيتا وزوجته في دخول عالم السينما بعد أن حقق نجاحا كبيرا في أولى خطواته في هذا المجال، جدير بالذكر أن آريتيتا أعلن اعتزاله لعالم كرة القدم في وقت مبكر بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها في مسيرته الكروية.

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