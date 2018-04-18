إبراهيموفيتش : كأس العالم بدوني لا يساوي شيء

أعلن النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفتيش نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق ولاعب نادي لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي الحالي بأنه سوف يتواجد ببطولة كأس العالم المقبلة في روسيا عام 2018 ولكنه رفض توضيح إذا ما كان سيقود منتخب بلاده بالبطولة أم لا.

وكانت العديد من الصحف العالمية قد تكهنت طوال الفترة الماضية بأن زلاتان سوف يتراجع عن قرار الاعتزال الدولي وسيقود هجوم بلاده ببطولة كأس العالم حيث سيفتتح المنتخب السويدي مشواره بلقاء نظيره الكوري الجنوبي في الثامن عشر من شهر يونيو المقبل.

ويعيش زلاتان حالة من التألق بالدوري الأمريكي بالفترة الحالية ونجح في إحراز 3 أهداف خلال 3 مشاركات له رفقة فريقه عقب رحيله عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالفترة الماضية.

وخلال لقاءٍ صحفي قال زلاتان: “سوف أذهب الى كأس العالم لن أقول أكثر من ذلك إذا تحدثت أكثر سيتم تعليقي لذلك يجب أن أكون حذراً فيما أقوله”.

وتابع بنبرة غرور كعادته: “كأس العالم بدوني لن تكون كأس عالم”.

وعن مشواره الإحترافي بالدوري الأمريكي قال: “كان لي رؤية خاصة قبل المجيء إلى هنا أعرف أن هناك بعض الزلازل في لوس انجلوس ولكني أخطو خطواتي الأولى هناك لقد كانت البداية جيدة “.

وتابع: “الأجواء هنا مختلفة عن الأجواء في أوروبا الكرة الأوروبية تتميز بالشراسة الناس دائماً ما تخبرني عندما تأتي إلى لوس أنجلوس يمكنك السير في الشوارع”.

وأضاف: “ثقتي في نفسي كبيرة لقد إخترت لعبة كرة القدم”.

وتابع: “الناس هنا تحبني كثيراً كرة القدم هي اللعبة الاكبر في العالم شعور ممارسة كرة القدم وأنت على القمة يكون مختلفاً للغاية”.

وعن جذوره وألقابه الشخصية وأسباب تفضيل إسمه بالكامل قال: “اسمي بلغة البلقان يعني الذهب لذلك أحب اسمي لكني أعلم أن الناس يجدون صعوبة كبيرة في نطقه”.

وأتم: “لست رجل سويدي تقليدي لأني أنا من وضعت السويد على خريطة كرة القدم”.